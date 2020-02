Aber de fragen i mi wider: Bin ig itz so glychgüutig, oder nume autmödisch oder süsch eifach doof u ha nüt begriffe? Isch das itz definityf ds Auter? Oder sötte auti Lüt itz o ändlech i dä Bereich vordringe u Influencer wärde? I ha mer das mau ganz konkret überleit u wirde vermuetlech mau e Vorstoss bi de Graue Panther mache, dass das es Thema wird. We me scho geng seit, mir überautere, de sött me doch uf aune Äbenine öppis dervo merke, auso o im Influencer-Bereich. Natürlech han i mir das grad ganz konkret für mi überleit u mer so vorgsteut, wi mi Uftritt chönnt usgseh.

Wi die ganzi Wäut chönnt dranne teilha, win ig am Morge us em Bett graagge, afe mau de Wäng nah i ds Bad düüssele u mi wäsche, obschon i mi nid kenne. Wi ni mit mer säuber schnure u när versueche, mit es Bitzeli Materiau us em Farbtopf ds Gsicht doch öppe so z modelliere, dass es mi tünkt, so dörf i unger d Lüt. Wi ni d Mähne zwägbüschele – u itz chunnts: Mi störe eifach myner wysse u graue Harr überhoupt nid. Isch das fautsch? I weiss no genau, won i di erschte, einzelne ha übercho. Genau 40 Jahr här. Denn bin i x Mau im Tag, o während em Schaffe (pfui!) vor e Spiegu u ha se zeut. U si hei mi fasziniert u i finge se o hüt no schlicht cool – voilà!

När chönnt me mer zueluege, win i mi i d Klamotte stürze u derby fasch ab em Stängeli gheie, wüu me langsam merkt, dass uf eim Bei stah zuenähmend mues güebt wärde. De zum Zmorge. Nüt Uffäuigs, usser dass i äbe Zmorge isse, im Gägesatz zu dene, wo aube afe im Büro aus Erschts Ggaffe mache u ds Gipfeli abeschletze. Me het haut no so Prinzipie, gäuet.

När der Tag gestaute. Was o immer gestaute heisst, für öpper, wo nüt schöner fingt, weder e lääre Tag uf em Kaländer. Darfsch ja fasch nid säge. Aber wurscht – der Tag füut sech uf wundersami Art immer wider vo säuber, mit auem Mügleche. Das chönnt me itz extrem spektakulär beschrybe – aber i mues scho säge, es dünkt mi im grosse Ganze spannender weder sech vor em Spiugu dräie oder sech uf em Näscht räkle mit de Klamotte vo irgend e re Firma, wo eim sponseret.

O mit de totau längwylige Sisyphus-Arbeite chönnt me sy Uftritt berychere. Vilech würd der eint oder anger s de o ersträbenswärt finge, mau e Putzlumpe i d Finger z näh. Da chasch nämlech zu de rassigschte Rhythme dür ds Ambiente fäge u dys Blend-a-med-Lächle la ufblitze. Bim Ässe vorbereite chasch dyni eigeti Chochshow abla, dass es dyne folower vor Nyd angers wird u sämtlechi TV-Programm disbezüglech eifach nume schwachi Abklatsche sy.

Am Namittag triffsch di mit den angere Influencer u philosophiersch über ds Läbe, über d Politik im ängere u wytere Sinn, geisch i ds Chino oder mit öpperem go Loufe, höcklisch chly a d Sunne, grüblisch im Gärtli oder was o immer. Chasch aues usboue u us auem e Show mache – oder o nid. Hesch eifach es Läbe zur Verfüegig, für Di. Aber klar, e chly Publikum bruche mer vermuetlech aui. Vilech wei mer aui irgendwo im ne Eggeli chly Star sy u wüsse, dass mer bemerkt wärde, O wes nume mit Kolumne schrybe isch u trotz auem. Trotz auem, wo weniger schön u spektakulär isch. Hallo, hie bin i! Aber du, itz mues i gloub glych no schnäu vor e Spiegu u luege, ob da nid e nöie Rumpf im Gsicht isch u dä Fläck uf der Bluse han i o no nid gseh – geits de no! Lueget itz bitte nid so genau! Influencer – Influenza. Müehsam, aber geit verby.