In den Treppchen steckt ein Teil unserer Seele

Hat die Katze einmal den Duft der Freiheit geschnuppert, will sie nie mehr darauf verzichten. So etwa sagt es der Tierpsychologe Dennis Turner im Vorwort zum Buch «Architektur für die Katz». Es sei zwar durchaus möglich, Katzen in der Wohnung zu halten – aber nur, wenn sie nie die «Vielzahl der im Freien vorhandenen Reize» erlebt hätten. Sonst könne es sein, dass die Tiere Verhaltensstörungen entwickeln.