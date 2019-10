Im Käfig aus Eis und Schnee

«Der Schnee kam über Nacht. Er kam gewaltsam, wie ein Überfall, er fiel so dicht, dass am Morgen beides unmöglich blieb: Bleiben und gehen.» Dieser Wetter-Umsturz markiert der Anfang und gleichzeitig die Ausgangslage in der Erzählung «Schneewand» des Berner Arztes und Autors Peter Weibel. Was folgt, ist eine zehn­tägige Grenzerfahrung zwischen Leben und Tod.