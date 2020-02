Im Geist der Belle Époque

Aufbruchgeist der Jahrhundertwende

Das Casino, 1907–1909 von Paul Lindt und Max Hofmann erbaut, die kurz darauf das Luxus-Hotel Bellevue Palace als «gestrandete Titanic» errichten sollten, gehört in die Reihe Berner grossstädtischer Bauten um die Jahrhundertwende. Sie zeugen von einem Aufbruchsgeist, der mit dem 1. Weltkrieg unterging und erst heute wieder aufblitzt. Als repräsentatives Projekt der Burgergemeinde setzt es einen grossstädtischen Akzent am stadtseitigen Brückenkopf der Kirchenfeldbrücke. Der von Lindt gewonnene Wettbewerb (1900) präsentierte das Gebäude noch im kleineren Massstab und in bald veralteten neobarocken Formen. Nur der Entwurf des Bundeshausarchitekten Hans Auer gab bereits 1895 die dann verwirklichte Disposition mit grossen Restaurant und Terrasse vor, allerdings für den Standort Kleine Schanze.

Städtebaulich war die Entscheidung für den heutigen Standort mit einem Kahlschlag verbunden, dem nicht nur bedeutende Bauten des Klassizismus wie die Alte Universität und das Alte Kasino zum Opfer fielen, sondern auch, nach heftigen Diskussionen um Erhalt und Integration in den Neubau, die spätbarocke Bibliotheksgalerie von Nikolaus Sprüngli. Als schwacher Trost wurde sie als Architekturkopie in das Wasserschloss am heute marginalisierten Thunplatz integriert.

Mit dem Übergang der Baulast an die Burgergemeinde 1903 entstand das «Burgerhaus» in seiner heutigen Form. Das alles beherrschende Walmdach und die symmetrischen Eckbetonungen sind als Gegenstück zum 1894 eröffneten Historischen Museum zu lesen. Die Süd- und Nordfassaden jedoch mit ihren dreiteiligen «Thermenfenstern» verwiesen auf den öffentlichen Charakter und waren durchaus up to date. Die westliche Hauptfassade hingegen mit dem Säulenportikus über der Eingangszone folgte barocken Mustern. Der Bau stellte im Äusseren den eklektischen Spagat zwischen historistischen bernischen Elementen und dem Reformstil dar. Im Inneren entwickelte er eine Grandeur, die den Vergleich zu Metropolen wie Paris, Wien und Berlin nicht zu scheuen brauchte.

Café im Pariser Gare de Lyon als Vorbild

Konzert- und Versammlungssäle galten damals als die repräsentative Bauaufgabe. 1898 hatte Franz Schwechten mit dem Beethoven-Saal der alten Berliner Philharmonie einen mit Freisäulen gegliederten Saal mit Emporen entworfen. In Bern wählten Lindt & Hofmann Doppelsäulen, um eine bessere Sicht von den Galerien zu ermöglichen, die als Doppelprofile in einer segmentförmig, geschwungenen Decke fortgesetzt werden. Dazwischen liegen Stichkappen, um den Lichteinfall der beidseitigen Thermenfenster voll zur Geltung zu bringen. Diese Deckenkonstruktion hatte ihrer Vorbilder in zeitgenössischen Bäder- und Kursaalbauten, lässt sich aber konkreter auf das Lindt bekannte prächtige Café (Train Bleu, 1902–04) im Pariser Gare de Lyon zurückführen.