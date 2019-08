I überchume Vögu!

So ab auem Loufe sy mer du natürlech süsch no so auergattig Vögu i Sinn cho. O dass i mängisch umehüenere, oder umefreese wi nes sturms Huen. De auti Tegschte, wo gstange isch: Die Finken schlagen. Was meine äch da d Pantöffeli derzue? Wi chönnte d Pantöffeli us-gseh? I steue mer so roseroti, flouschegi, ufpluschtereti Fäderechlungeli vor, wo fyn vor sech härepiipserle.

Ds Bachsteuzli bringt mi wider uf angeri Gedanke, wos uf em Brüggegländer umeturnet u geng zwe Meter vor mer flieht u de wider abhöcklet. Scho lang ke Wasseramsle meh gseh. Die, wo mit de Gummistifeli im Bach ungerwägs isch – nei, Blödsinn, aber äbe scho lang keni meh gseh. Normau-Amsle o nume no wenig, wüus i de Gärte drumum fasch ke Platz meh für Würm het vor luter Dünger u Steine.

Aber d Spatzebandi, wo lutstarch reklamiert u mi zwingt, geng öppe nes Seckli feini Chärne parat z ha. De zwitschere u wirble si um mi ume u luege mi mit ihrne Chnopfouge a: So chumm, mach no öppis füre. Ds Garterotschwänzli, wo jedes Jahr wider zrüggchunnt u unger am Dach syni Bruet ufzieht. Aber itz hie, so bim Loufe, mau überlege, was es aues git, oder ömu, was me aues cha gseh. I hoffe ja geng, dass es no ganz viu meh het, wo sech haut verstecke, we Lüt chöme. Auso: Höckerschwän, jedi Mängi. Gsehsch mängisch grad so dryssg uf eim Huuffe.

Säute mau e Mandarin-Änte uf Bsuech. Da chunnsch o i ds Tröime vo chinesischem Mandarin-Palascht bis Mandarinli am Samichloustag. Stockänte, wo nid am Stock göh u o kene verschlückt hei u verstockt fingen i se eigentlech o nid. Kolbenänte, o nume z Bsuech. Wiso Kolben – unklar. Öppen e Reiheränte, einigi Gänsesäger. Ha no nie eine gseh e Gans abenang sage. Hubetoucher u Kormorane – da wärde d Fischer wider e Fröid ha – aber ig scho. Gseh so edel us, we si d Fäcke usbreite a der Sunne. Graureiher, wo ds Gebiet überflüge, Wyssstörch, wo uf der nasse Matte umeluege, obs no nes Fröschli umehätt. Ds Teichhuen, wo äbe schnäu umehüeneret u wägg ischs. Öppe so wi ds Blässhuen.

Auergattig Möwe, wo mittlerwyle o im Summer blybe u so komisch schreie, dass mängisch luegsch, ob irgend öpper i ds Wasser gheit sig. D Schwaubeli, wo knapp über em Wasser umesägle u der mängisch haarscharf vor der Nase düreschwirre, für di chly z fecke. Säute mau en Ysvogu, säute mau e Buntspächt. Ringutube, Türggetube, Blau- u Kohl-, auso Chabis-Meise, Rotbrüschtli, Stare, Buechfinkli – das si die mit em Buech unger d Flügeli gchlemmt, Eichuhäher, Euschtere, Chräie divers... Eigentlech sis viu, u glych z weni. Schla öppe mau ds Buech vor Voguwarte uf u luege nache.

D Viufaut wär ja so gross, aber es fähle scho viu oder gsehsch se äbe nume no ganz säute. Das wüsst itz wider der Gugger, us was für Gründ aues. Aber eis isch klar: Mir müesse meh Sorg ha. We d Piipmätz verschwinde, wird ds Läbe ermer. Vilech merkt mes i däm vile Lärm wo mir mache, nid grad sofort, aber irgendwenn de scho – u de isch es z spät. Itz mache sech de teu scho wider uf di grossi Reis i südlecheri Gebiet. I hoffe, si schaffis, im nächschte Jahr wider zrügg z cho. Das isch mys Plädoyer, hoffentlech nid ganz für d Füchs oder für d Chatz, – aber für d Vögu – wüu: I wett o zuekünftig jedi Mängi Vögu übercho!