Hier wird nicht auf Nostalgie gemacht

Am liebsten würde ich sogleich umkehren und mich aus dem Staub machen. Da liegen sie nämlich, die Sandsäcke, und lassen allein schon bei ihrem Anblick in der sich anbahnenden Gluthitze die Muskeln des Besuchers erschlaffen. Hinter dem Anbau des Gotthelf-Zentrums sind sie gestapelt, auch bei der Pfrundscheune gegenüber liegen einige Exemplare abholbereit. Wird von mir tatsächlich erwartet, dass ich die Säcke schultern und ächzend in irgendeinem Keller verstauen werde? Von dieser körperlichen Schwerstarbeit war nicht die Rede, als mich Heinrich Schütz und Werner Eichenberger vom Gotthelf-Zentrum in Lützelflüh für einen Tag als Praktikanten akzeptierten. Vielmehr ging es darum, das Museum «startklar» zu machen, Audiovisionsgeräte in Betrieb zu nehmen, den Gotthelf-Saal einzurichten und allenfalls beim Apéro für die Archivgruppe vom Milchwirtschaftlichen Museum Kiesen im Service zu helfen.