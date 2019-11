Herz voraus

Wenn Madlaina Pollina und Nora Steiner auf das «schöne Leben» trinken in ihrem bekanntesten Lied, singen und tanzen alle mit. Trinken tut dazu allerdings ausser der Band fast niemand an diesem Mittwochabend im ausverkauften ISC Bern. Bier wird heute keins verschüttet werden, und offen getragene Naturlocken von Zuschauerinnen werden das wildeste Ereignis im Publikum bleiben. Es ist überwiegend weiblich, U-25 und allem Anschein nach hier, um mit den besten Freundinnen Spass zu haben. «Ihr seid unfassbar schön», begrüsst sie Madlaina Pollina mit einem Strahlen. «Das ist im Fall nicht geschleimt, wir brauchen nachher unbedingt mal etwas mehr Licht im Publikum.» Was kann man da antworten ausser: danke, gleichfalls.