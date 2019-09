Harry Potter und der Blutpudding

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle ja von meinen Schottlandferien berichten, jetzt muss ich den Platz aber nutzen, um eine Art Korrigendum vorzunehmen. Folgendes hat sich zugetragen: Am 8. August 2019 belustigte ich mich in dieser Rubrik über einen Roboter, der sich Tausende von Stunden griechischer Tragödien zu Gemüte geführt haben soll, um danach selbst ein besonders bizarres Werk zu Papier zu bringen. Jetzt muss ich Sie enttäuschen: Die Sache stimmt nicht. Das Drama stammt aus Menschenhand.