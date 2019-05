Gruselroman mit Literaturpreis ausgezeichnet

Acht Schriftstellerinnen und Schriftstellern wurde am Dienstag vom Kanton Bern der Literaturpreis 2019 verliehen. Darunter dem Berner Oberländer Mirko Beetschen, der sich an ein ganz spezielles Genre heranwagte: den Schauerroman.

In Beetschens Roman «Bel Veder» treffen sich Verwandte in einem leerstehenden Hotel auf der Finsteralp, um das Erbe des verstorbenen Grossvaters anzutreten. Und dort ereignen sich aussergewöhnliche Dinge. Der Schauerroman hat seine Wurzeln im England des 18. Jahrhunderts und weist typische Ingredienzien auf. Schauplätze sind meist alte Gemäuer wie Schlösser oder Ruinen. Protagonisten sind häufig eine bedrohte Jungfrau und ein Bösewicht. Diese typischen Zutaten hat Beetschen in die moderne Welt übersetzt und zu einem «bildstarken und packenden» Schauerroman verwoben, wie die bernische Erziehungsdirektion am Dienstag mitteilte.