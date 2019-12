Greta, Donald und der saubere Lauber

Donald mit extra langer, phallischer Haartolle empfängt im Oval Office Ueli Maurer und bietet ihm einen Platz an: ein am Tisch fixiertes Babysitzchen in den Schweizer Farben. So gesehen und gezeichnet von Alexandre Ballmann alias Alex, der für die Freiburger Zeitung «La Liberté» als Karikaturist tätig ist.