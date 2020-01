Goferehorror

I gibes zue: I schleppe mi no mit ächte Büecher ir Goferen ab. Totau vo vorgeschter. Me packt auso füf Büecher y, het byr Aakunft am nöien Ort e Rüggeschade drwäge, aber wo me de wott go pfuse, fäut d Zahnpaschta! I cha nid ohni Zähnputze go pfuse, da müesst i sehr drümmlig zwäg sy. Zähnputze isch die haubi Mieti. Zähnputze heisst, dr Tag la gah, no chly vor mi häredänke u de aus ganze Mönsch go pfuse.

Han o kes Loch i de Zähn by the way, aber drfür seit dr Zahnarzt geng, i heig gly ke Zahnfleisch meh, i müess weniger putze! Ha! Das gits! Aber abgseh vor Zahnpaschta merken i uf Reise geng, wie weni me bruucht, wie weni eim fäut. Aube scho fascht schockierend. Nach es paar Tag wetti aube zwar es Paar Schueh meh drby ha. Ja, Schueh nimmen i mittlerwyle lieber z viu aus z weni mit. Schueh wächsle isch wichtig. Aber richtig närve tüe z viu Pullover. Oder umgekehrt, we me nume eine drby het u nach es paar Tag sech säuber nümm cha gseh i däm ewig glyche Ghudel.

Me chönnt itz meine, das syg aues nid so wichtig. Schtimmt. Me schtirbt nid, we me gsund isch u ds Fauschte ir Gofere het. U notfaus choufe cha me mittlerwylen fascht aues und überau. Aber s geit ums Prinzip. Bym Gofere packen entscheidet me, wie me i d Wäut usegeit.

Vo wäge wyter wäg reise: I bi vor zwöi Jahr ds letschte Mau gfloge u ha itz grad scho wider d Nase gschtriche vou. Auso wen scho Reise, de säuten und antizyklisch. We aui a Schtrand gö, geisch is Museum. We aui is Museum gö, geisch a Schtrand. I bi itz grad am Schtrand gsi, oben im Norde, i Wintermantu, Stifel, Chappe. Ja, me darf ds Wätter nid so ärnscht näh.

Bi üs wärden aui Ungernähmige geng wätterabhängig gmacht. Chuum brösmelet e Wulchen im Himmu desume, sägen aui, by däm Wätter wöue sie nid use. U scho gar nid, wes rägnet. Wieso eigentlech? Das hani z Riga – Lettland – itz grad ganz angers erläbt. D Lette chöi im Winter nid geng uf e nächscht Sunnetag warte, da wird usegange, o wes schiffet. Woni am Schtrand bi gsi, hets sogar richtig gschtürmt – dr Schtrand aber isch pumpevou gsi mit Lüt, jung u alt, Jogger, Liebespaar, Ching. Zwe Broslis sy sogar go schwümme.

Leider aber hets nume gschiffet. Nid gschneit! Im Januar hets itz sogar im höche Norde ke Schnee. Das heig är no nie erläbt, het mr e Lett gseit. S füeht sech komisch a, e Winter ohni Schnee. Ds Loub im Waud liggt syt Monaten am Bode, wird geng grauer, cha aber nid vermodere, s gseht geng wie meh us wie imene Schouchaschte im Naturhistorische Museum, so künschtlech, so tötelig. S isch grüselig. Schyns wärdi gwüssi Keime ja erscht tötet, wes gnue chaut syg u Schnee heig. Aber das hani eifach mau ghört, weiss nüt Genauers.

U de chumen i hei us Riga, und ir Schuel geit e schtarchi Gripp ume, dr Chly hets o verwütscht. Me sött nümm verreise, wäg em Klima. U dr Gofere-Stress giebs de o nümm.