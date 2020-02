Glamouröse, interaktive und biodiverse Kostüme

Meine «Verkleidung» – in Schwarz, mit Sonnenbrille, wahlweise als Türsteher, Mafioso, Agent deutbar – wurde zwar nicht als solche erkannt. Zum Glück meinen die Luzerner in solchen Fällen aber, man sei Tourist und habe nicht gewusst, dass man nicht kostümlos an der Fasnacht aufkreuzt.

Guggen sind wie Marshmallows: Man hat sehr schnell genug von ihnen.

Hauptsache auffallen sollte das Kostüm, erklärte der SP-Lokalpolitiker, der uns Berner Gäste durch den Trubel lotste und für seine Garderobe aus glamourösem Brocki-Pelzmantel, Perücke und Stöckelschuhen andauernd Komplimente einheimste. Tatsächlich konnte er das gut tragen, was nicht für alle behauptet werden kann.

Weiter haben meine Beobachtungen ergeben: Des Erfolgs sicher sein kann man sich bei interaktiven Kostümen. Seien Sie etwa eine lebendige Facebookseite, die andere vollkribbeln dürfen, und Sie werden in Erinnerung bleiben. Dagegen empfiehlt es sich definitiv weniger, mit Nazisymbolen aufzufallen. Dies hat in Basel die Gugge «Gülle Schlüch» bei mehreren Gelegenheiten demonstriert.

Darum, falls Sie dieses Wochenende unbedingt an die Fasnacht wollen: Als Insekt kann man nichts falsch machen. Biodiversität mögen alle. Nur von Heuschrecken sei dringend abgeraten. Die richten derzeit in Ostafrika grosse Zerstörung an.