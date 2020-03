Gits die, wo säge

U natürlech chönn me o drüber rede, wie me das schöne Gfüeu vo dere Sehnsuecht chönnti bewahre u schütze o schpäter, we sech aus wieder normalisiert heig. Doch, doch, über au das chönn me rede, aber dörf doch glich nid vergässe, um was es hie göng: nämlech um Läbe u Tod. U de gits när die, wo säge, we me scho vo de Tote red, de müesse me o säge, was das für Toti sige. Es schtärbi ja nume auti wissi Manne. Ja, das sig doch eifach so. U o d Froue, wo schtärbi, sige aui privilegiert. Es sig nämlech im globale Massschtab gseh es riesigs Privileg, überhoupt so aut zwärde, dass me a Corona chönn schtärbe.

U natürlech hei när die, wo so öppis säge, o sofort ihri Zahle parat, wo zeige, dass ds Afrika ganzi Länder zjung si, für überhoupt zur Risikogruppe zghöre. Ganzi Länder, wo de natürlech glich ganz viu wärdi schtärbe, wiu si gschwächt sigi vom Hunger u angerne Chrankheite u auso müessi dr Pris zahle, wo doch jetz usnahmswis mau mir, beziehigswis üsi aute wisse Manne chönnti zahle.

U när gits natürlech o scho die, wo säge, das bring doch gar nüt.

U när gits natürlech o die, wo säge, we me scho vo de einte Tote red, de müesse me o vo de angere rede. Ja, me müess doch nid meine, was da mit dr Wirtschaft passieri, heig ke Uswürkig uf Gsundheit vo de Lüt. Ja, we jetz da somene Chlingwärbler sis Budeli zuegöng, u de när ine Depression verfaui oder föng afa suufe, u när uf däm Wäg mängs vo sine Lebenjahr im Aukohou unger göng, de sig das ja no dr günschtiger Fau.

Ja, me müess doch o hie mit de Zahle ufe Tisch u dörf d Ouge nid zuetue vor Mortalität vom Konkurs. U de heig me se när vor sech: au die Chlingwärbler, wo ihres Budeli sig hops gange, u wo wäge däm när nid nume depressiv wärdi oder föngi afa suufe, sondern wo nach dr amtlech verordnete Zerschtörig vo ihrer wirtschaftleche Exischtänz, d Zerschtörig vo ihrer physische Exischtänz planmässig i Agriff wärdi näh u sech wärdi ufhänke, erschiesse, vergifte oder vor eine vo dene rare Zug wärfe, wo no tüeu fahre. Ja, säge die, wo so rede, sie heige scho ganz läbhaft das Biud vor ihrne Ouge, das Biud vo au dene Chlingwärbler, wo nüme angersch wöui aus ihrem Budeli hingernache schtärbe u aui ire länge Schlange druf warti, dass eine vo dene rare Züg chömm, wo no fahri.

U när gits natürlech o scho die, wo säge, das bring doch gar nüt. Au die aute, gsundheitlech schwär agschlagnige Lüt, wo me jetz vor Corona tüei schütze u mit riesigem Ufwand am Läbe erhaute, die schtärbi doch de eifach im Hitzesummer, wo ufis zue chömm. Ja, me tüei mit dene Corona-Massnahme die Tote vom Hitzesummer zwänzgzwänzg buechschtäblech härezüchte.

U när gits natürlech o scho die, wo säge, sie heige mit Verschwörigstheorie jetz würklech gar nüt am Huet, aber da schteck doch ganz offesichtlech e Plan derhinger. Die ganzi Corona-Panik heig doch nume dr Sinn, dZau vo de Hitzetote im Summer zwänzgzwänzg so massiv zerhöche, dass när die Lingge u Grüene ihri Ökodiktatur chönni ifühere. Da sig doch ganz logisch.

...u zwüschiche gäng wieder die chlini Sehnsucht nach däm Kafi mit däm schöne, sämige Schümli u zmittsdrin däm miuchig-wisse Härz.