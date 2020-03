Gefühltes und kalendarisches Alter

Man sei eben so jung, wie man sich fühlt. Haben Sie schon von Emile Ratelband gehört? Der heute 71-jährige Holländer wollte sich nicht mit dem Abgrund abfinden, der sich zwischen seinem gefühlten und seinem kalendarischen Alter auftat. Er fühle sich einfach zwanzig Jahre jünger, als sein Geburtsdatum suggerierte. Bei den Behörden der Stadt Arnhem beantragte er deshalb, dass sein gefühltes Alter im Pass vermerkt werde – statt 11. 3. 1949 also ab sofort 11.3. 1969. Das Standesamt von Arnhem versagte ihm allerdings diesen Wunsch. Der beruflich als Motivationstrainer tätige Ratelband blitzte später auch vor Gericht ab mit seinem Ansinnen. Er hatte sich von der Änderung grössere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und in der Liebe erhofft.

Ich habe eine Quittung erhalten auf der schwarz auf rosa steht, wie lange mein «Lebens-Lauf» noch dauert.

Ja, man kann Herrn Ratelband zugute halten, dass er mit einer gewissen Konsequenz versuchte, diese seit einigen Jahren ausgerufenen Trends wie «50 ist das neue 30» oder «60 ist das neue 40» oder «120 ist das neue 100» (Sie sehen, immer beträgt die Differenz 20 Jahre) sich quasi amtlich bestätigen zu lassen. In der Ausstellung «Forever young» im Berner Generationenhaus – die aus bekannten Gründen leider momentan pausieren muss – war Ratelband am Rande auch ein Thema. Dank dieser wunderbaren Ausstellung weiss ich jetzt auf die Sekunde genau, wie alt ich werde. Ich habe sogar eine Quittung bekommen, auf der schwarz auf rosa steht, wie lange mein «Lebens-Lauf» noch dauert: 31 Jahre, 193 Tage, 23 Stunden, 59 Minuten, 55 Sekunden. Mit anderen Worten: Ich werde 86 Jahre alt – sprich gefühlte 66 Jahre alt. Nicht so schlecht. Ein Blick auf die Leuchttafel über den Telefonstationen zeigte aber, dass unter den aktuellen Resultaten nur ganz wenige unter 90 Jahren lagen. Gut, das Kleingedruckte soll man nicht unterschlagen: «Alle Angaben ohne Gewähr».

Ehe man einen Telefonhörer ergreifen und diverse Fragen zur eigenen Situation beantworten musste, galt es, die Hand in eine Öffnung zu legen – und schon verkündete eine Stimme: «Sie sind 55 Jahre alt.» Ich war perplex, fasziniert. Wie war das möglich, wurde meine Haut gescannt? Ehrfürchtig fragte ich eine Frau mit Aufsichtsfunktion, wie das möglich sei. Sie schaute mich verständnislos an und erinnerte mich dann vorsichtig daran, dass ich am Eingang mein Alter angegeben hätte und mir sodann ein Stempel mit der Zahl auf den Handrücken gedrückt worden sei. Tja, das hatte ich glatt vergessen, ich sah ziemlich alt aus, und die Dame warf meiner Frau einen leicht mitleidigen Blick zu, der besagte: So ein Exemplar müssen sie noch 31 Jahre, 193 Tage, 23 Stunden, 59 Minuten und 55 Sekunden aushalten. In dieser Ausstellung kommen übrigens auch Menschen aller Altersstufen zu Wort, es geht um Fragen des ewigen Lebens, um die Angst vor dem Tod und die Freuden und Leiden des Alters. Lustig: Auch unter den 100-Jährigen fühlen sich fast alle vergleichsweise jung und eher den Jungen zugewandt als den Alten.

Eine der Damen bekannte lachend, dass sie erst zu leben angefangen habe, nachdem ihr Mann gestorben sei. Ich linste zu meiner Frau hinüber, die sich köstlich amüsierte. Ihr war eine Lebenserwartung von 94 Jahren prophezeit worden. Da sie fünf Jahre jünger ist als ich, würde das bedeuten: Sie könnte noch 13 Jahre das Leben einer lustigen Witwe führen. Aber dann verwarf ich solch nutzlose Gedanken und sagte mir: Arbeite daran, dass sich kalendarisches und gefühltes Alter nicht wie bei Emile Ratelband im Kriegszustand befinden, sondern einander zum Tanz auffordern.