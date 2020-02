Gefährliche Flächen

Und sie dürfte sich folglich gar nicht freuen über den gesprochenen Kredit des Gemeinderats, mit dem nun sogenannte Mischverkehrsflächen gefördert werden, also von Fussgängern und Velofahrern gemeinsam genutzte Wege.

Persönlich würde mir die Aufnahme in die Gruppe der gefährlichen Velofahrer mit Sicherheit verwehrt bleiben. Mit meinem schweren City-Bike komme ich gerade noch so keuchend die Steigungen dieser Stadt hoch, und auch bei ebenen Strassen grenzt es ans Unvorstellbare, bei meinem Tempo einen Unfall zu verursachen. Nicht ohne Stolz habe ich hingegen kürzlich festgestellt, dass es eine andere Disziplin gibt, in der ich offenbar das Zeug zum Strassenschreck mitbringe. Und zwar beim Jogging.

Die Aktion schreckte offenbar den einen Mann gehörig auf, jedenfalls rief er mir etwas Aufgebrachtes, Einsilbiges hinterher.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Ich jogge recht selten. Denn meistens geht einer möglichen laufsportlichen Betätigung ein längerer Gedankenprozess voraus, während dessen ich mir zuerst innerlich vorhalte, wie lange die letzte schweisstreibende Anstrengung schon her ist, um dann aber die unwirtliche Wetterlage als Argument gegen eine Laufrunde unten an der Aare vorzubringen. Wenn es nicht warm genug ist, dann könnte es bald regnen, und ist dieser Wind nicht auch ein bisschen gefährlich?

Geht es also ums Joggen, leistet mein inneres Nein-Kommitee weitgehend überzeugende Arbeit; ganz anders aber war es vor ein paar Tagen: Der Januar zeigte sich von seiner milden Seite, sogar die Sonne kam hervor, und einem sportlichen Intermezzo stand leider nichts im Wege.

Ein Hindernis stellten dafür wenig später zwei Fussgänger dar. Die Herren führten neben ihrem Dosenbier auch noch zwei Hunde spazieren, vor allem aber trugen sie eine kleine Bluetooth-Box mit sich, aus der populäre Musik schallte. Mein höfliches «Sorry», mit dem ich mich von hinten an die beiden annäherte, in der Hoffnung, sie würden mich vorbeilassen, blieb ungehört. Also entschied ich mich zum eleganten Überholmanöver und wich kurzerhand für ein paar Schritte vom Weg ab und auf den sumpfigen Waldboden aus.

Eine Aktion, die offenbar den einen Mann gehörig aufschreckte, jedenfalls rief er mir etwas Aufgebrachtes, Einsilbiges hinterher, worauf ich den anderen noch teilnahmsvoll fragen hörte: «Bisch verchlüpft?» Sie sehen: Auch ohne ruppige Velofahrer ist das Aareufer bereits eine Risikozone. Vielleicht wäre aber gerade dort eine Mischverkehrsfläche ebenfalls eine Lösung. Denn wie gelingt es am effektivsten, die unterschiedlichsten Gruppierungen miteinander zu versöhnen? Durch ein gemeinsames Feindbild. Ich würde E-Biker vorschlagen.