Gefährlich beschauliche Flussfahrten

Die Flussfahrt von der ehemaligen Residenzstadt Würzburg bis zur alten Römerstadt Trier über den Main, den Rhein (als wir die Loreley passierten, an meinem Geburtstag notabene, war die legendäre Nixe auf dem Schieferfelsen garstig gelaunt, es goss wie aus Kübeln, als Krönung liess sie noch Hagelkörner auf uns niederprasseln) und schliesslich die Mosel neigte sich ihrem Ende zu. Gar nicht so schlecht, so eine Flussfahrt, dachte ich. Die Schwiegermutter als Initiatorin des Unternehmens hat es genossen, die Kinder kamen einmal in den Genuss feinster Kulinarik, und als mittelalte Person fühlte man sich für einige Tage wie direkt dem Jungbrunnen entstiegen. Und dann gab es noch kulturell ansprechende Landgänge in mittelalterlich anmutende Städtchen und Dörfer mit Fachwerkhäusern, pittoresken Schlösschen und Butzenscheiben. Aber dann wanderten die Gedanken auf dem Liegestuhl plötzlich zurück in die ferne Vergangenheit.

Es lässt mich einfach nicht los. Wenn ich heute dem gemütlichen Aareböötle zwischen Thun und Bern vom sicheren Ufer aus zuschaue, dann kommen sie zuverlässig wieder hoch, die Bilder von damals. Ich spreche vom Böötli-Debakel 1983 bei der Auguetbrücke. Ja, an der gedeckten Holzbrücke über die Aare zwischen Muri und Belp sind wir zerschellt. Wir: Das waren zwei junge Männer und zwei junge Frauen, die an einem schönen Sommertag auf diese Brücke zusteuerten. Nun, das ist eben schon falsch. Wir liessen uns nämlich an Bierflaschen nuckelnd lässig treiben und befanden, von den Damen sanft auf das Hindernis hingewiesen, da reiche wenn überhaupt eine kleine Korrektur kurz vor Passieren der Brücke. Nun, es war dann eben zu spät, und wir steuerten zielsicher den mittleren Pfeiler an.

Nach dem Aufprall schraubte sich das Boot in die Vertikale. Wir plumpsten natürlich alle ins Wasser – samt Bierflaschen, Nahrungsmitteln, Kleidern, Schuhen. Gut, immerhin gab es damals noch keine Handys. Vom Ufer erscholl Gelächter, was für ein Gaudi, was für unglaubliche Deppen! Was nun geschah, ist kein Ruhmesblatt. Die beiden jungen Männer, offenbar in jäher Panik, schwammen schleunigst ans Ufer, während die jungen Frauen tapfer versuchten, Teile des Hab und Guts noch zu retten. Man kann sich vorstellen, dass dieses gänzlich unritterliche Verhalten – heute würde man von «schettinomässigem Versagen» sprechen – der beiden selbst ernannten Steuermänner noch lange Gegenstand von Vorwürfen und Spott gewesen ist.

Aber zurück auf den Liegestuhl. So etwas könnte auf der 2011 in Betrieb genommenen «Königin» nicht passieren. Dafür garantierte der ukrainische Kapitän Boris, der seinen Berufstraum, wie er uns erzählte, gegen den Willen seines Vaters durchgesetzt hatte. Als ich in Trier die Gangway runtertrippelte und Boris die Hand schüttelte, war die Auguetbrücke weit weg. Ist vielleicht die Zeit gekommen, um mich meinem Aareböötle-Trauma zu stellen?