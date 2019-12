Geburt eines «Urbomanen»

Paul Nizon

Geboren am 19. Dezember 1929, lebt seit 1977 in Paris. Sein Werk erscheint im Suhrkamp-Verlag. Am 4. Dezember findet um 18 Uhr in der Nationalbibliothek in Anwesenheit von Paul Nizon die Buchvernissage für die ihm gewidmete Ausgabe von «Quarto», der Zeitschrift des Schweizerischen Literaturarchivs, statt.