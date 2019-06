Filmstudio in der ehemaligen Brauerei

Da sage noch einer, es sei schwierig, grosse Räume zu heizen. In der imposanten Halle jedenfalls ist es tropisch, kein Wunder, bei all den Scheinwerfern. Und in der Luft liegt ein leichter Geruch nach Holz.

Am Fuss des Berner Hausbergs, da, wo einst das Gurtenbier gebraut wurde, entsteht in diesen Wochen ein Film. ­Bevor die stattlichen Räume als Co-Working-Spaces neu vermietet werden sollen, kann sie das Filmteam während dreier Monate nutzen. Produzentin Aline Schmid zeigt Freunden und interessierten Anwohnern das Set und erklärt, warum sich das Team um Ramon und Silvan Zürcher entschieden hat, in den Räumen der ehemaligen Brauerei zwei Kulissenwohnungen aufzubauen. Ursprünglich hätte man «Das Mädchen und die Spinne» in einer richtigen Wohnung drehen wollen. Dass dies nun nicht der Fall ist, hat weniger mit der Wohnungsknappheit in Bern zu tun. Sondern vor allem mit der Art, wie die 1982 geborenen Zwillingsbrüder aus Aarberg Filme drehen.