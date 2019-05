Warum SRF den Platzsturm der Klimajugend nicht gezeigt hat

Auf einem Video aus der Tribüne ist mehr von der Aktion zu sehen, als das TV-Publikum auf SRF zu Gesicht bekam. Video: Tamedia

Komme es zu einem Spielabbruch, folge die SRG dem Grundsatz, die TV-Zuschauenden sachgerecht über die Gründe zu informieren, so Schwaller. Während des Cupfinals, der kurzzeitig unterbrochen werden musste, informierte der Kommentator das TV-Publikum verbal darüber, dass Aktivisten mit Transparenten über den Platz rannten und dass sich die Botschaften auf den Klimastreik bezogen. «Ein wichtiges Anliegen. Aber hey, Leute, das hier ist der falsche Ort, um darauf aufmerksam zu machen.» Danach erfuhren die Zuschauenden – ebenfalls verbal –, dass die Jugendlichen von Sicherheitskräften vom Platz geführt und getragen wurden. In der Sendung «Sportpanorama», die den Sieg des FC Basel im Cupfinal thematisierte, kamen die Klimaaktivisten gar nicht vor, weder filmisch noch verbal.

Chaoten: 1 – Klimaaktivisten: 0?

Gleich mehrmals jedoch wurden die Chaoten des Spiels GC - Luzern vom 12. Mai auf SRF gezeigt. Sie provozierten einen Spielabbruch, über welchen SRF danach in der Sendung «Super League – Goool» berichtete und dazu mehrere Grossaufnahmen der «Unverbesserlichen» zeigte. Auch im Bild: Stefan N., der die Gruppe anführte und in der Vergangenheit Teil der Neonazi-Szene war. Einen Tag nach dem Spiel veröffentlichte SRF einen Onlineartikel, in dem die Chaoten erneut in Nahaufnahmen zu sehen sind, diesmal in Form von Fotos. Wie kann das sein?

Dazu schreibt Schwaller, dass die Partie vom 12. Mai kein SRG-Livespiel gewesen und deshalb nicht von der SRG produziert worden sei. Damit habe die SRG keinen Einfluss auf die produzierten Bilder gehabt. SRF Sport wähle die Bilder in seinen eigenen Gefässen jedoch selbst aus, so geschehen für die betreffenden Videos und den Onlineartikel. «Ausserdem waren die Chaoten auch in der gut fünfminütigen Spielzusammenfassung nur während weniger Sekunden in Nahaufnahme zu sehen.»

Insgesamt waren die GC-Chaoten, die das Spiel störten, rund 50 Sekunden, also fast eine Minute, zu sehen, 15 Sekunden davon in Nahaufnahmen.

Ausschlaggebend für den Umfang und die Art der Sportberichterstattung sei die sportliche Relevanz, so Schwaller. Im Falle der GC-Chaoten hätten der Spielabbruch und die damit absehbaren Sanktionen den Sport unmittelbar betroffen. Die Anliegen der Klimajugend hingegen seien sportlich nicht relevant und hätten zudem in anderen SRF-Sendungen Platz gefunden, unter anderem in der «Arena».