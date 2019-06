Es gab Zeiten, da wurde dieser Glockner von Edgar Bessen gesprochen und gespielt, einem damals schon älteren Herrn mit einer freundlich-distanzierten norddeutschen Sprachfärbung. Im neuen TKKG-Kinofilm verkörpert ihn Trystan Pütter – aber ist der nicht viel zu jung? Nicht wirklich, sagt Wikipedia, er wird nächstes Jahr auch schon vierzig.

Man wird in diesem Film von Regisseur und Co-Autor Robert Thalheim, 44, darauf gestossen, dass die eigene TKKG-Zeit nun doch schon ein Weilchen her ist. Und dass die eigene, mit der Jugendbuch- und Hörspielreihe aufgewachsene Generation längst in der Elternrolle angekommen ist – im Leben wie im Film.

Diebstahl einer Goldstatue

Die unbarmherzig verstreichende Zeit zeigt sich auch daran, dass Edgar Bessen vor sieben Jahren im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Bei Bessen wie bei Pütter ist jedenfalls Kommissar Glockner der ultimative gute Erwachsene - ein bisschen vertrottelt, aber prinzipiell wohlmeinend. Eine rare Spezies in der Welt des 2007 verstorbenen TKKG-Schöpfers Stefan Wolf, die so klar zwischen Gut und Böse trennt, wie das vielleicht in den Achtzigerjahren noch möglich war.

Die halbwüchsigen Hobbydetektive Tarzan (später Tim), Karl, Klösschen (Willi) und Gaby sind nicht aus Überzeugung naseweis bis an die Grenze zur Impertinenz, eher aus Notwehr: Wenn die Erwachsenen so wenig im Griff haben, müssen eben wir den Karren aus dem Dreck ziehen – TKKG for future!

Der neue Film über die halbwüchsigen Hobbydetektive dreht sich um den Diebstahl einer Goldstatue. Foto: PD

Der allererste Fall für TKKG, von dem der Film erzählt, dreht sich um den Diebstahl einer Goldstatue aus der Kunstsammlung von Klösschens Vater (Antoine Monot, Jr). Dessen Chauffeur Georg ist ebenfalls verschwunden und daher schwer verdächtig. Klösschen (Lorenzo Germeno) und sein neuer Internatszimmergenosse Tim (Ilyes Moutaoukkil) glauben als Einzige an Georgs Unschuld.