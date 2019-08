«Er sieht aus wie eine schwitzende Leiche»

Der alte, kranke Roy müsste längst abtreten und Platz machen für jemanden, der in der digitalen Welt aufgewachsen ist. Aber der Mogul bleibt noch eine Weile, weswegen seine vier Kinder in «Succession» um die Nachfolge intrigieren. Sie tun es mit Lust am hässlichen Umgang und beleidigen sich gegenseitig auf derart vulgäre Art, dass ihr Bedarf an Genuss damit erschöpft ist. In der Serie gibt es sonst keine Intimität, in die Ferien gehen die Charaktere nur, um sie zu unterbrechen.

Kendalls Auferstehung wird darin bestehen, die Macht über die Sprache zurückzugewinnen.

Man könnte «Succession», hinter der unter anderem «Vice»-Regisseur Adam McKay steht, für das zynische Porträt einer Machtelite halten. Aber dafür ist es ein viel zu realer Stoff. Logan Roy ist gezeichnet als ein King-Lear-Typ nach dem Vorbild von Rupert Murdoch. Sein ambitioniertester Sohn heisst Kendall (Jeremy Strong), und wenn er am Morgen duscht, putzt er sich gleichzeitig die Zähne mit einer wasserdichten elektrischen Bürste, um Zeit zu sparen. Fortbewegen tut sich die Familie Roy entweder im Wagen mit Chauffeur oder per Helikopter. Wo immer sie ist, das Catering ist schon da.