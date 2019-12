Das Kind wiederbeleben oder nicht?

Wie kann man dabei zusehen, wenn es dem eigenen Kind immer schlechter geht? Und welche Entscheidungen soll man treffen, wenn es sich buchstäblich um finale Fragen handelt? Etwa darum, wie viel Therapie das Beste fürs Kind ist und wann und wie man loslassen sollte?

Die Augen sprechen noch



Die SRF-Reporterin Vanessa Nikisch, selbst Mutter, hat sich im Rahmen der Reihe «Der Tod – Das letzte Tabu» an diese schwierigen Themen herangewagt. In der rund 25-minütigen Reportage stellt sie drei Familien vor. Ein junges Paar, das seinen dreijährigen Sohn Liam 2018 an die Leukämie verlor. Eine Familie, deren älteste Tochter, die 13-jährige Tochter Ceren, seit Geburt an der neuromuskulären Krankheit Morbus Pompe leidet und inzwischen nur noch daheim im Bett liegen kann, beatmet, sprach- und bewegungslos; nur ihre Augen übermitteln noch Botschaften an die Umwelt. Und die Familie der 15-jährigen Magali, die an der Rasmussen-Enzephalitis erkrankt ist, mittlerweile eine Sonderschule besucht und mehrmals täglich epileptische Absenzen erleidet.

Dass ein derartiger Film nicht bloss heikle und schmerzliche Fragestellungen berührt, sondern auch Gefahr läuft, voyeuristisch zu wirken, ist der Filmemacherin bewusst, wie sie auf Anfrage sagt. Erst vor drei Wochen kam es zum Aufschrei, als in der SRF-Reportage-Sendung «Mona mittendrin» die Kamera auf einen Sterbenden vor einer Basler Migros-Toilette gehalten wurde.

Aber Nikisch hat vorab ausführlich mit den Familien gesprochen. Die Bilder zeigen Eltern, die mit bewundernswerter Gefasstheit auch von ihren grössten Ängsten sprechen. Die Gespräche sind nicht als Melodrama inszeniert, sondern sensibel, ohne dabei die harte Wirklichkeit wegzuretuschieren. Wir sehen zudem einen Alltag mit den Kindern, in dem es auch entspannte Momente gibt.

«Was macht das gute Leben aus?»Eva Bergsträsser, Palliativmedizinerin, gibt Eltern todkranker Kinder diese Frage mit.

Eine kluge Entscheidung der Filmemacherin war, immer wieder Eva Bergsträsser, Leitung Pädiatrische Palliative Care des Kinderspitals Zürich, zu Wort kommen zu lassen. Bergsträsser unterstützt Familien dabei, sich auch mit den nicht direkt medizinischen Problemen auseinanderzusetzen, die sich bei der Verschlechterung des Gesundheitszustands einstellen können. Man versuche, zu Betreuungsvereinbarungen für den Notfall zu kommen – etwa: Wiederbeleben oder nicht? Es ist gut, dass zumindest manche Spitäler personell und verfahrenstechnisch für solche Situationen vorbereitet sind.