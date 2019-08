Bachelor öffnet sich für die Liebe zwischen zwei Frauen

Burnett machte bereits vor der gestrigen Folge öffentlich, dass sie sich nicht als heterosexuell sieht und vor der Sendung mit Haggerty zusammen war. In Mexiko wollte sie Klarheit über ihre Gefühle erlangen, bandelte mit einem männlichen Kandidaten an. Der Sender lud Haggerty hinter Burnetts Rücken ein, ins «Paradise» zu kommen. «In der Sekunde, in der ich dich sah, wusste ich genau: Du bist es. Und du warst es immer. Ich will für immer mit dir zusammen sein», sagte Burnett nach ihrem ersten Aufeinandertreffen. Nun werden die beiden Frauen ihre Beziehung im Verlauf der Staffel weiter entdecken.

Für LGBTQ-NGO «bahnbrechend»

Der Moderator der Sendung, Chris Harrison, sagte dem «Hollywood Reporter», er sei nicht sicher, wie man mit Burnetts Situation vor einigen Jahren umgegangen wäre. «Aber so, wie wir die Show jetzt gestalten, liessen wir es auf uns zukommen.» Die Sendung sei ein Mikrokosmos dessen, was in der Welt geschehe. Haggerty ausserplanmässig einzuladen, sei eine moderne Weiterentwicklung des Formates – sie war nicht wie alle anderen Kandidierenden bereits Gast in anderen Bachelor- und Bachelorette-Formaten. Und die Regeln werden wohl in der nächsten Folge weiter gebrochen, wenn Burnett ihre Rose Kristian Haggerty geben wird – bisher vergaben die Kandidierenden ihre Rosen nur an Personen des jeweils anderen Geschlechts.

Glaad, eine US-amerikanische NGO, die sich für eine angemessene Repräsentation der LGBTQ-Community in den Medien einsetzt, zeigte sich erfreut über die jüngste Folge von «Bachelor in Paradise». «Demi Burnetts Coming-out-Geschichte zu zeigen und den Weg, den sie ging, um ihre queere Identität zu akzeptieren, ist wegweisend für die Serie», sagte Anthony Ramos, Head of Talent Engagement von Glaad in einer Mitteilung. Millionen Leute auf der ganzen Welt würden Bachelor- und Bachelorette-Formate schauen. Eine gleichgeschlechtliche Beziehung auf eine ehrliche Art mit einzubeziehen habe die Kraft, Vorurteile gegen die LGBTQ-Gemeinschaft zu entkräften.

Im englischsprachigen Raum haben sich über die letzten Jahre diverse Datingsendungen gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe geöffnet, unter anderem «Love Island UK» oder MTVs «Are You the One?». Auf Netflix kommen sich queere Personen unter anderem in der Realityserie «Dating Around» näher. Ansonsten überwiegen fiktionale Formate, welche sich mit queeren Themen beschäftigen und in denen die Schauspieler und Schauspielerinnen entsprechend diverse Charaktere verkörpern.

Schwule Bauern, lesbische Bräute

Bei Schweizer Datingformaten des Senders 3+ gab es bisher keinen vergleichbaren Fall (auch keine vergleichbare Sendung). In den Bachelor- und Bachelorette-Sendungen gab es lediglich offen bisexuelle Kandidaten und Kandidatinnen. Bei «Bauer, ledig, sucht» hingegen suchen seit mehreren Jahren auch schwule Landwirte nach Partnern. In einem Interview mit «20 Minuten» zum 10-Jahr-Jubiläum der Sendung forderte Moderator Marco Fritsche letztes Jahr: «Eine lesbische Bäuerin, ein schwuler Bauer – meldet euch! Wir sind dabei, wenn ihr dabei seid.» Er findet, Homosexuelle seien im Format bisher untervertreten.