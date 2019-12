«Alles, was mich von mir wegbringt, ist interessant»

Sarah Spale, am 7. Januar beginnt die neue Staffel von «Wilder». Wie fühlte es sich an, für fast zwei Jahre aus einer Rolle rauszugehen und dann wieder einzusteigen?

Ich spiele ja nicht James Bond, der als Figur klar definiert ist, von dem das Publikum eine klare Vorstellung hat. Rosa kennt man nicht so gut, sie ist nicht so festgelegt. Das macht es für mich spannend, weil ich noch viel Spielraum habe bei der Entwicklung ihres Charakters. Man hat sie zum Beispiel noch nie zusammen mit Freunden gesehen!