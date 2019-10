Tschüss, Flücki: So begräbt deutsche Presse Schweizer «Tatort»

In der Schweiz musste der Luzern-«Tatort» oft Kritik einstecken, doch die Zuschauerzahlen waren gut, bis zu 800’000 schalteten sich ein, wenn die Kommissare Flückiger und Ritschard ermittelten. In Deutschland allerdings lagen sie auf dem letzten Platz aller «Tatort»-Teams. Lags an der Synchronisierung vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche? An den Figuren, am Schauplatz oder an den einzelnen Drehbüchern? Hier ein letztes Mal die Stimmen aus dem «grossen Kanton» zum Schweizer «Tatort», bevor dieser von Luzern nach Zürich wechselt.