Maschine 1, Mensch 0

Mit Ausstrahlung und Betrachtung des nun 48-jährigen (!) «Tatort»-Intros erneuern Macher und Zuschauer jeweils insgeheim einen sonderbaren Pakt: Indem die Betrachter das total veraltete Intro akzeptieren, bejahen sie das Format «Tatort» als althergebrachten Kleinbürger-Krimi (und damit auch die traditionellen Zutaten wie zum Beispiel Sozialpädagogik, Currywurst oder Gemurre). Der «Tatort» ist und bleibt ein Kleinbürger-Krimi, geprägt in der BRD der 1970er. Das ist seine DNA, das ist seine Bestimmung, das Aufgebot distinguierter Theater-Prominenz oder von Til Schweiger tut nicht viel zur Sache. Auch der jüngste «Tatort» aus Saarbrücken entkam seinem Schicksal nicht, obschon sein Thema – «Das selbstfahrende Auto als potenzielle Mordwaffe» – unkonventionell war.

«Mord ex Machina» war ein Sammelsurium dessen, was die Populärkultur dem digitalen Leben bisher abgewinnen konnte. Das war mitunter ganz ansprechend: Die flirrende Einblendung brisanter Kurznachrichten, die die Gedanken ins Rotieren bringen; der «Matrix»-mässige Grünstich; der monoton wummernde Elektro-Sound, der dem Film «Drive» abgelauscht worden war; das selbstfahrende Auto, das sogar wie ein gigantisches Smartphone aussah. Leider wurde die Freude an dieser recht frischen Ästhetik sofort gekillt durch die in trostloser Tatortigkeit daherkommenden, also komplett drögen Szenen aus Polizisten-Büros und Tatverdächtigen-Stuben.

«Quatsch!», ruft der Herr Kommissar

Inhaltlich gab der Film noch weniger her. Das Liebes-und-Sex-Geflecht um die Hackerin, deren komplexe, aus IT-Genie, fieser Abzockerin, Weltverbesserin und Femme fatale zusammengepuzzelte Persönlichkeit in einer Serie womöglich zur Geltung gekommen wäre, wirkte beliebig. Vor allem, als unvermittelt auch noch der Ermittler zu scharwenzeln begann.

Zudem überstieg dieser «Tatort» nie das bescheidene Reflexionsniveau seines Kommissars, der Sachen sagte wie: «Diese Scheiss-Computer. Wie soll man da irgendwas rausfinden, wenn keiner mal irgendwo wirklich was macht, wenn alle nur noch auf irgendwelche Buttons klicken.» Gings mal ansatzweise um raffiniertere Dinge wie die digitale Datenanalyse, rief der Kommissar auch schon «Quatsch!», und Ruhe war im Karton.

Ausgeblendet wurden die spannenden Probleme, die Philosophie und Justiz derzeit umtreiben, etwa: Wer trägt die ethische Verantwortung, wenn ein selbstfahrendes Auto aus unklaren Gründen durchdreht, Menschen überfährt oder Bäume rammt: Der Coder, der Hersteller, der «Fahrer»? In «Mord ex Machina» dagegen gings um eine grobe Fremdeinwirkung und um die Frage, ob der programmierte Wagen wohl vom verliebten Informatiker oder doch vom aaligen Datenhändler gehackt worden war.

Selbstverständlich hatte die Assistentin, die sich mit Digital-Tools auskannte, letztlich ihren Anteil an der Lösung, und der Kommissar murmelte auch mal anerkennend: «Das ist das Schöne an der digitalen Welt, es geht nichts wirklich verloren. Man muss nur wissen, wo man zu suchen hat.» Doch das änderte nichts daran, dass vom Film letztlich nichts übrig blieb als die dystopische Binse, dass diese Angelegenheit mit den selbstfahrenden Autos noch böse enden könnte.

Zum Schluss, als der Mörder gefasst worden war, warf der Kommissar sein verhasstes Smartphone erleichtert und zufrieden über den Balkon – ein allzu deutlicher Sieg des Analogen. (Tages-Anzeiger)