Fünf Serien, um die Leere zu bekämpfen

Worum gehts? Die Serie, die auf dem Roman der kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood basiert, entwirft eine Zukunft, in der die Geburtenrate nach einer Umweltkatastrophe gegen null tendiert, was die neue Regierung ausnutzt, ihren biblischen Faschismus durchzusetzen. «The Handmaid’s Tale» schildert so eine Gesellschaft, in der Frauen als Gebärskalvinnen unterdrückt werden. Wieso für «Game of Thrones»-Fans interessant? Die explizite und psychologische Gewalt der Serie ist wie bei «Game of Thrones» fast nicht auszuhalten - man will wegschauen, aber kann nicht. Weil solche Szenen nicht voyeuristisch inszeniert sind, sondern die Handlung vorwärts treiben, ist auch «The Handmaid’s Tale» eine Geschichte über Macht und Ohnmacht. Wo schauen? iTunes, DVD

4. «Vikings»