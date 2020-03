Baschi kocht, Berset muntert auf

Bei Baschi zu Hause sieht es ziemlich gewöhnlich aus. Küche ohne Chichi, Einbauschränke, Balkon mit Grill. Baschi singt an diesem Abend vorerst kein Lied, nein, er kocht. Es gibt lauwarmen Pulposalat, was der Sänger als «solidarisches Gericht» bezeichnet. Wieso das so ist, wird nicht ganz klar. Aber Baschi hält den gekochten Tintenfisch mit so viel Inbrunst in die Kamera, dass man nicht richtig weiss, ob das jetzt eine verrückte Slapstick-Nummer ist. Oder ob Baschi zu viel Apéro intus hat.