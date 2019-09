Fast eine Familie

So frei wie diese Tochter müsste man sein: ein ausgelassenes Tänzchen zu einem letzten Hüttenkracher, und weg ist sie. Weg von ihrer schrulligen Mutter Penelope, die seit Jahrzehnten auf ihren Gatten Odysseus wartet und noch immer an seine Rückkehr glaubt. Und auch weg von ihrem eigenbrötlerischen Bruder Telemachos, der sich gar seltsam gebärdet in letzter Zeit.