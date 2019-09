Es verschluckt 99,995 Prozent des Lichts

Bis jetzt. Denn nun sind Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) auf ein noch schwärzeres Schwarz gestossen, es ist das schwärzeste jemals gemessene Material und verschluckt 99,995 Prozent allen Lichts – eine Nichtfarbe wie ein Tarnumhang. Wer es in Kunst gegossen sehen will, wird auf der New Yorker Börse fündig: Bis zum 25. November wird hier ein eigentlich golden leuchtender 16,78 karätiger Zwei-Millionen-Dollar-Diamant ausgestellt.

Weil dieser mit dem neuen Superschwarz beschichtet ist, sehen die Zuschauer auf eine scheinbar konturlose schwarze Fläche. Die Entdeckung ist eine neue Zwischenetappe auf der Suche nach dem ultimativen Schwarz und ein Zufallsfund. Brian Wardle und Kehang Cui experimentierten eigentlich mit Möglichkeiten, klitzekleine Kohlenstoff-Nanoröhrchen auf elektrisch leitenden Materialien wie Aluminium wachsen zu lassen.

So wollten sie ihre elektrischen und thermischen Eigenschaften verstärken. Das gelang ihnen tatsächlich, und den Forschern fiel noch etwas anderes auf: Das Material schien noch dunkler als zuvor. Nur noch höchstens 0,005 Prozent des Lichts drangen durch das Gestrüpp aus Röhrchen. Es war so dunkel, dass jegliche Unebenheit im Aluminium für das Auge unsichtbar wurde.

Wirkt als Tarnkappe

Genau wie sein Vorgänger dürfte das neue Superschwarz vor allem für zwei Berufsgruppen interessant sein: einmal für Astrophysiker, deren von innen mit Superschwarz ausgestattete Teleskope vielleicht noch mehr Streulicht als bisher ausblenden und Forschern einen ungetrübteren Blick ins All ermöglichen könnten. Und für die Rüstungsindustrie, wenn es um die Tarnung für Waffen oder Fahrzeuge geht: Denn wer in das Dunkel gehüllt ist, lässt sich schlichtweg nicht mehr erkennen.

Wobei das Schwarz natürlich keine Wandfarbe ist, mit der bald jeder seine Wohnungswand verzieren kann. Vielmehr ist es eine Nichtfarbe, ein künstlich hergestelltes und unerschwingliches Material. Vorstellen kann man es sich wie einen mikroskopisch kleinen Miniwald aus dicht aneinandergereihten Kohlenstoff-Röhrchen in Nanogrössenordnung – wie ein enges Geflecht, in dem sich fast alles Licht verfängt.