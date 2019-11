Es ist das Fundament und eine Bühne

Die Art, wie Innen- und Aussenraum zusammenspielen, prägt die Atmosphäre eines Ortes und schafft Identität. Das Erdgeschoss muss sich zahlreicher Aufgaben annehmen. Mit seinen Schwellen kommuniziert es andauernd, ist einladend oder abweisend. Es vermittelt zwischen aussen und innen, ist visuelle und räumliche Verbindung und bildet gleichzeitig Grenze wie Übergang von öffentlicher zu privater Sphäre. Als Sockelgeschoss ist es die Adresse und das Fundament; es verankert die darüber liegenden Arbeits- oder Wohngeschosse im Stadtboden. Es kann nicht für sich alleine stehen, sondern muss mit den Nachbarsgebäuden in einen Dialog treten, um den öffentlichen Stadtraum zu formen.

Sanft verwischte Grenzen

Die Gestaltung des Erdgeschosses ist in der Architektur eine grosse, oft unterschätzte Herausforderung. Man muss sich ihm mit besonderer Sorgfalt widmen. Die Fenster des darüber liegenden Geschosses einfach zu kopieren und die Verglasung bis zum Boden hin zu erweitern, reichen bei weitem nicht aus, um seiner Bedeutung gerecht zu werden. Eine Vielzahl architektonischer Feinheiten gestalten das Erdgeschoss: Ein Fenstersims auf der richtigen Höhe dient der Kaffeebar als Sitzbank, lange bevor die Temperatur eine Möblierung des Aussenraums zulässt.

Vor- und Rücksprünge der Fassade oder ein paar ins breite Trottoir ragende Treppenstufen formen Nischen, in denen Bänke oder Blumentöpfe Platz finden und damit den Strassenraum bereichern. Ein Vordach oder eine Markise bieten Schutz vor Regen wie Sonne und begrenzen einen behaglichen Raum entlang der Fassade. Materialwechsel im Bodenbelag oder ein Niveauunterschied zwischen aussen und innen schafft als Schwelle zum Strassenboden eine gewisse Intimität.

Selbstverständlich sind Niveausprünge heute unter Berücksichtigung einer stufenlosen Erschliessung nur mit Einfallsreichtum zu realisieren. Einfacher geht es bei der Ausbildung eines Schaufensters. Ein bewusst und schön gerahmtes Fenster wirkt wie ein Bild, das das Innenleben des Raumes in Szene setzt. Das öffentliche Erdgeschoss muss an bestimmten Orten jedoch auch Abgrenzung signalisieren. Bewusst gestaltete Hauseingänge – beispielsweise mit einem anderen Material, einem Rücksprung oder einem Vordach akzentuiert – bilden klare Adressen und heissen die Bewohner willkommen. Nicht zuletzt trägt die Art der Nutzung eines Erdgeschosses dazu bei, wie dieses auf den Strassenraum wirkt. Vor den Fenstern der Cafés, Läden, Büros oder Ateliers treffen sich Quartierbewohner, und die Nutzungen dringen durch die Fassaden an die Öffentlichkeit.

Eine Vielzahl und Vielfalt von Menschen, Dingen und Situationen vermischen sich und bereichern den Strassenraum. Eine facettenreiche und detaillierte Architektur des Erdgeschosses unterstützt diese Wechselwirkung, bietet die Bühne dazu und belebt. Der kleine Fenstersims der Kaffeebar, der in den ersten Frühlingstagen dazu einlädt, den Espresso in den warmen Sonnenstrahlen zu trinken, belebt unsere Strassen. Die Grenzen der Erdgeschossmauern verwischen dank Nischen, Absätzen und Stufen auf sanfte Weise.

Sonja Huber und Bettina Gubler arbeiten als Architektinnen in der Lehre, Wissenschaft und Praxis. Sie sind Mitglieder des Baustelle-Kolumnistenteams.