«Es gibt viel mehr Mittel für die Jugendkultur»

Franziska Burkhardt, seit fast drei Jahren gibt es nun die neue städtische Kultur­strategie. Darin ist die Rede von «Grundprinzipien» und «Handlungsfeldern». Ist sie mehr als ein Papiertiger?

Ganz sicher. Wir stellen fest, dass in der Verwaltung das Thema Kultur viel besser verankert ist. Einzigartig an der Kulturstrategie der Stadt Bern ist ja, dass sie sich nicht nur auf die Kulturförderung beschränkt, sondern alle Direktionen miteinbezieht. Dass man in Bern viel breiter gedacht hat als üblich und dass das auch ernst genommen wird, finde ich sehr positiv.