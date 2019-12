Ernsthaft, es ist alles nur ein Spiel

Wer nichts mit Fussball am Hut hat, wird ihn wahrscheinlich nie wirklich verstehen: den YB-Fan. Ganz alleine hockt er in der Vidmarhalle auf dem Tribünendach, um den Hals den gelb-schwarzen Schal, den er seit 15 Jahren nicht gewaschen hat. So lange geht er schon an die Spiele der Berner Young Boys. Wie sagt man noch mal? Die Freundin wechselt, aber YB bleibt.