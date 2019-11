Erleuchtung einer Strassenlaterne

«Ich bin Zoé. Ich habe es verkackt. Das ist alles.» Die 19-jährige Zoé kann nicht mehr. Sie fühlt sich fremd in der Hochhaussiedlung, in der sie lebt und die den Griff nach den Sternen verhindert. Sie verachtet ihre Mutter, die Opernsängerin Charlotte, die allen ein Theater vorführt, sich als unkomplizierte, lebensfrohe Frau präsentiert – und zu Hause nur selten ohne ein Gläschen Schnaps anzutreffen ist. Charlotte wiederum fühlt sich unverstanden, als die Tochter sie mit ihren Vorwürfen konfrontiert. Und dann ist da noch die Grossmutter oder «Grandmaman», die in Paris lebt, alles schon gesehen hat und findet, heute machten sich alle viel zu wichtig.