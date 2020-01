Er war 50, sie 13

Als die 13-jährige Vanessa ihm in den 1980er-Jahren in Paris erstmals begegnet, ist der 50-jährige Gabriel Matzneff ein angesehener Schriftsteller. Ein markanter Glatzkopf, elegant gekleidet, hochgebildet. Ein brillanter Causeur, der auch von Präsident Mitterrand bewundert wird. Sowohl in privaten Gesellschaften als auch in Talkshows ist er ein gern gesehener Gast. Man schätzt seinen «metaphysischen» Blick auf die Welt.