Er singt, sie scharren

Wie Raubkatzen scharren die Mafiosi in ihren Gemeinschaftskäfigen im Gerichtssaal in Palermo. Manchmal springen sie ans Gitter und beschimpfen den Verräter Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino), der gerade vor den Richtern aussagt, den Rücken zu ihnen gekehrt. Wie gern würden sie ihm in die Augen schauen! Wie sehr sehnen sie sich danach, herauszufinden, ob er, der mit der Omertà der sizilianischen Cosa Nostra gebrochen hat, ihren Blicken standhalten würde, den Blicken seiner Familie, deren Mitglieder er jetzt zu langen Haftstrafen verdammt.