Er quält die Frau, die er begehrt

Wildes Grün wuchert blickdicht über die Bühne. Es ist die Fassade einer Burg. Plötzlich windet sich das Gemäuer. Und der Blick ins Innere wird frei. Frei? Von wegen. So sieht ein Raum aus, in dem Albträume wahr werden. Eng und unheimlich ist da alles, die rostigen Rohre, das schmuddelige Gitterbett, die esoterischen Zeichnungen an den Wänden. Selbst die verschimmelte Dusche verheisst nichts Gutes (Bühne Francis O’Connor). Dann geht auch noch die Glühbirne aus, und es wird Nacht am helllichten Tag.