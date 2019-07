Er komponierte, um zu überleben

Die hervorragende Doppel-CD mit ihrem leuchtend violett-orangen Cover bietet Gelegenheit, das Kammermusikschaffen mit und für Flöte des Herrn Raphael kennen zu lernen. Es sind originelle Miniaturen, beherzt, zart, virtuos gespielt, musikalische Perlen von unterschiedlicher Temperatur und in vielfältige stilistische Gewänder verpackt.

Für den musikalisch überaus farbigen Kontext sorgt ein Apparat aus solistisch besetzten Begleitinstrumenten. Zu Oboe, Klarinette, Fagott, Violine, Bratsche und Cello gesellen sich Harfe, Klavier und Singstimme. Und anders als beim Komponisten kommen einem hier die Namen bekannt vor: Sie gehören Musikerinnen und Musikern aus dem Berner Symphonieorchester (BSO). Im «Triptychon Maria» für Alt, Flöte, Violine, Viola und Cello ist auch der wunderbar satte Mezzosopran des Berner Publikumslieblings Claude Eichenberger zu vernehmen.

Gespür für die kleine Form

Ana Ioana Oltean, die Berner Flötistin mit rumänischen Wurzeln, hat die Spitzenmusiker für das Projekt zusammengeführt. Entstanden ist ein apartes Tondokument mit und für Flöte, das durch Spielfreude und Qualität überzeugt. Die Einzelstimmen sind so geschickt verwoben, dass man glauben könnte, es handle sich hier um ein Kammermusikensemble, das regelmässig zusammen spielt.

Raphael, der auch Sinfonien, Klavier- und Orgelwerke sowie weltliche und geistliche Vokalmusik komponiert hat, zeigt für die kleine Form ein besonderes Gespür. Auffallend ist auch, dass die Stücke aus seiner ersten Lebensphase noch der spätromantischen Tradition verpflichtet sind. Die musikalische Sprache ist kontrapunktisch strukturiert und äusserst expressiv. In einigen Stücken fällt eine dem Jazz verwandte Rhythmik auf.

Innere Emigration

Mit dem Hören der Musik wächst die Neugier auf deren Schöpfer: Wer war dieser Günter Raphael? Geboren wurde er 1903 in Berlin als Sohn eines Kantors und Organisten und einer Geigerin. Bereits als Zehnjähriger begann er zu komponieren. Mit 19 schrieb er sich für ein Kompositionsstudium an der Berliner Musikhochschule ein. An der Kapellmeisterprüfung scheiterte er, weil er die Bedeutung des «bisbigliando», eines Flüster-Effekts bei der Harfe, nicht kannte.