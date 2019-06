Einer, der die Wunden heilen kann

In den vergangenen Monaten haben gleich mehrere Bühnen im deutschsprachigen Raum ihre Chefetage erneuert. Bestehende Strukturen wurden aufgelöst, Kollektivleitungen installiert, Generalintendanten abgeschafft, oder man räumte den Ensembles mehr Mitsprache ein.

Konzert Theater Bern setzt mit Florian Scholz als neuem Intendanten auf eine weniger avantgardistische Lösung; das ist nachvollziehbar. Der Deutsche hat sich dadurch empfohlen, dass er in Klagenfurt ein vergleichbares Vierspartenhaus leitet. Künstlerisch ist es zwar nicht durch den ganz grossen Wagemut aufgefallen, aber Scholz hat sein Publikum nicht nur für Operetten und Musicals, sondern auch für die eine oder andere zeitgenössische Oper gewinnen können.

Auch in Bern hat der Deutsche einen Spagat vor – zwischen Repertoire und Risiko, zwischen einer Bühnenkunst, die im Lokalen ankert, und einer mit internationalem Flair. Man kann das für ein Allerlei ohne Linie halten. Vielleicht ist es aber genau die Mischung, die den unterschiedlichen Ansprüchen einer mittelgrossen Stadt am ehesten entspricht.

Intern wird Scholz ebenfalls einen Spagat machen; er wird, so sieht es das Stellenprofil vor, eine Art Moderator sein zwischen den Ansprüchen von vier Sparten. Gleich wie sein Vorgänger hat er die Befugnis, künstlerisch überall einzugreifen. Daran hatten sich einst jene Konflikte entzündet, die zur Kündigung von Stephan Märki führten. Man wird Scholz daran messen, ob es ihm gelingt, in einem Theater mit dieser Vorgeschichte wieder einen produktiven Teamgeist einziehen zu lassen. Dass ihm das zuzutrauen ist, beweist sein Werdegang – und sein erster Auftritt in Bern: Eine «Kultur des Miteinanders» sei für ihn zentral.

Mit Konzert Theater Bern übernimmt er ein Haus, das punkto Besucherzahlen und Finanzen solide dasteht. Grossprojekte wie die bauliche Sanierung in der Ära Märki sind nicht in Sicht. Scholz muss die Chance nutzen, das Vertrauen, das der Institution als solcher entgegengebracht wird, auch für deren Führungsspitze zu erneuern. (Der Bund)