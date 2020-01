Eine Familie räumte ihre Wohnung – für ein Filmteam

Wenn die dritte Folge der zweiten Staffel von «Wilder» heute Abend über Hunderttausende von Bildschirmen flimmert, wird nicht nur der Ort des Verbrechens gezeigt – eine idyllische Juralandschaft im Nebel. Wer sich in Biel auskennt, wird auf Anhieb zahlreiche vertraute Schauplätze entdecken: das Kongresshaus als fiktiver Sitz der Kantonspolizei, das Olympia-Haus gleich nebenan als Wohnort des straffällig gewordenen Vaters der Kommissarin, der Spielplatz am Strandboden – und die Wohnung von Rosa Wilder und ihrem 4-jährigen Sohn Tim: Diese befindet sich in einem Mehrfamilienhaus zwischen Seeclub und Pizzeria und besticht durch ihren Charme der 70er-Jahre.