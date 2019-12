Einbruch im Musiktheater, Höhenflug beim Tanz

Zwar musste Konzert Theater Bern einen empfindlichen Publikumsrückgang hinnehmen: Die Besucherzahlen sanken laut Pressemitteilung von 144‘452 in der Spielzeit 2017.18 auf 123‘117 in der vergangenen Spielzeit. Geschuldet war dies unter anderem einem Rückgang bei der Anzahl Vorstellungen von von 441 auf 425. Die Besucherzahl in der Sparte Musiktheater sank von 39’215 im Vorjahr um satte 30 Prozent auf 27’239. Auch traditionelle Publikumsmagnete wie Mozarts «Così fan tutte» oder Puccinis «La Bohème» vermochten das Zuschauerdefizit nicht aufzufangen. In der Sparte Schauspiel war der Rückgang weniger stark : Von 35’675 auf 32’965 Eintritte. Künstlerische Höhenflüge und eine positive Jahresrechnung - es resultierte ein Überschuss von 74‘816 Franken - relativieren die rückläufigen Publikumszahlen. Gerade die Tanzsparte durfte sich in der Saison 2018/19 über reihenweise ausverkaufte Vorstellungen freuen. So erreichte «Vier Jahreszeiten», der grösste Publikumserfolg der Spielzeit, eine Auslastung von 95 Prozent . Auch die beiden Vidmar-Produktionen «Kontraste» und «Paul Klee» verzeichneten eine Auslastung von nahezu 100 Prozent. Die Besucherzahlen widerspiegeln die grosse Beliebtheit der Tanzcompagnie: Sie stiegen um über 70 Prozent von 11‘639 in der Spielzeit 2017/18 auf 19‘671 in der vergangenen Spielzeit.

Die Konzertsparte musste ihren Saisonauftakt, das traditionelle Openair-Konzert, wegen schlechter Witterung vom Bundesplatz in den Kursaal verschieben, was zu den tieferen Gesamtbesucherzahlen beitrug. 34’508 Konzertbesucher wohnten insgesamt einem Konzert des BSO bei (Spielzeit 2017/18: 43’840). Grund zur Freude hatten das Berner Symphonieorchester und sein Chefdirigent Mario Venzago dennoch: Die Vorfreude auf das renovierte Casino war bei den Konzertbesuchern so gross, dass für die Spielzeit 2019/20 über 400 Konzertabonnemente mehr verkauft wurden. (lex)