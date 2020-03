Ein Werbefenster auf der Theaterbühne

«Smith & Wesson, die aktuelle Produktion im Theater an der Effingerstrasse, ist rundum gelungen. Der Applaus bei der Premiere hält noch an, dann schlüpfen die beiden Schauspieler auf der Bühne noch einmal in ihre Rollen: Sie seien ziemlich in Mexiko rumgekommen, sagt Wesson und knüpft an den Schluss des Theaterstücks an.