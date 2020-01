Ein entspanntes Trio, das Massstäbe setzt

In einer Zeit, in der die Mehrheit der Jazz-Piano-Trios Stücke spielt, die wie eine Mischung aus Mehldau und Radiohead klingen, gerät das klassische Standards-Repertoire immer mehr ins Hintertreffen. Dass in diesem Repertoire, das sich aus Broadway-Songs und dem Jazzkanon speist, aber immer noch ein enormes Potenzial schlummert, haben Hans Feigenwinter, Bänz Oester und Norbert Pfammatter nicht erst gestern entdeckt.