Berner Theaterfestival will Löhne offenlegen

«Kunst ist keine Ausrede», steht zuoberst auf dem Papier. Keine Ausrede für unfaire Gagen, für Intransparenz oder für diskriminierendes Verhalten. So heisst es im Manifest, welches das Berner Theaterfestival Auawirleben am Mittwoch publiziert hat. Gerade in europäischen Theaterbetrieben, schreiben die Berner Festival-Macherinnen, seien respektloses Verhalten, systematischer Machtmissbrauch, intransparente Lohnstrukturen und der verschwenderische Umgang mit Ressourcen noch immer an der Tagesordnung. Darauf will das Manifest eine Antwort sein. «Das Budget von Auawirleben ist öffentlich», lautet etwa einer der Grundsätze, oder «Gewalt, sexuelle Übergriffe, Machtmissbrauch und uneinsichtig diskriminierendes Verhalten akzeptieren wir nicht» ein anderer.