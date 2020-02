Ein Alchemist in Fischerstiefeln

«Den ersten Schritt in den Fluss hinein mit meinen Fischerstiefeln mache ich fast andächtig. Mother Ganga ist allerdings kein Fluss, der aus der Nähe betrachtet einladend wirkt. Tausende baden darin, auch Leichenteile und Schmutz aus Fabriken und Haushaltungen schwimmen mit. Dennoch ist er ein gigantisches Faszinosum – ein Fluss, der in der Monsunzeit zum zweitgrössten Strom der Welt anschwillt und an den Ufern alles mitreisst, was übers Jahr liegen geblieben ist.