Eifach wyterfahre! Oder?

Guet, itz wott i ja nid scho wider läschtere, aber eis Mau bin i uf der Poscht gsy. Ja, das gits mitüri vorlöifig no, wenigschtens ei Schauter. U ig mit mym buechstäblech handglismete Päckli. Zwöi Paar, äbe, handglismeti Socke für ne Verwandte, wo nid zwäg isch u myner Socke so schetzt, wüu er itz nume no im Bett ma lige.

Nach Europa söue si ihri Reis aträte u mir hei ja mau gmeint, mit Europa wärd aues besser u gäbiger – aber itz: Dir, öie Chläber für e Zou isch nümme güutig. Aha. Ja, dä müesst der itz deheime online usfüue u usdrucke u uf ds Päckli chläbe. Süsch müesse mir s am Schauter mache u das isch ufwändig u choschtet nech drei Franke. Guet. Itz het me mir dä Service haut am Schauter la zuecho u wüu scho mau es Sockepäckli isch wägcho, vilech wäg em ne gfrörlige Zollbeamte, la n is yschribe u so sy mer uf ne Rächnig cho vo Fr. 22.-. Wäms da nid verleidet, überhoupt no öppis z mache – i weiss es nid. Frage mi o, win i de ds Blatt, wenn i s überhoupt würd schaffe uszfüue, när ufchläbe; Ettiggette-Grössi u so – d Poscht chönnt ja no grad Baschtu-Kürs abiete.

Es git äbe auergattig Nöis i so me ne nöie Jahr. Bi scho gspannt uf d Regelig vo de junge Velofahrer uf em Trottoir. Da chunnt de im wahrschte Sinn vom Wort no einiges uf eim zue. Aber gäuet, Fuessgänger sy ja eigentlech o totau out. Aber vilech produziert me scho gly äxtranegi Fuessgänger-Outfits. I steue mer so ne Art ufblasbars Rundum-Fässli vor, wo me, sobaud me nes Trottoir betritt, aschnaut u ufblast. We eim de öpper i d Scheiche fahrt, fürs mau so uszdrücke, rugelet me unverletzt uf d Syte. Me mues de nume no Sorg ha, nid uf der Strass z lande, aber das cha me ja de üebe, wes so wyt isch.

Ja, was gits süsch no Nöis? Di grosse Leader zwitschere wyter ihre gnadelos Blödsinn i d Wäut, u i de Läde hets Bärge vo Züg, wo niemer het gchouft. Für e chly Kick cha me wyterhin irgendwo uf e nes Bördli stah oder höch i de Bärge es Selfie mache – ja, gang no grad es Bitzeli hingertsi – ups!

Selfies gefährden die Gesundheit. Schlagzyle vom letschte Jahr, immer no güetig. Das isch irgendwie beruhigend – immer no güutig. När müesse angeri cho rette, aber hie mues i churz ganz ärnschthaft yhänke: Es wär schön, we mer üs i däm Jahr würde vornäh, dene Retter us aune Charge eifach es Riisechränzli z winde. Das isch mer änds Jahr wider nöi bewusst worde.

E junge Mönsch het sech vor myne Ouge ds Läbe gnoh u isch i ds Wasser, wüu er nümm isch z Gang cho u nes grosses Ufgebot a Häufer het aues versuecht – erfouglos. Das git aune z Bysse u was me sech aues für Frage derzue cha steue, lö mer offe. Aber es grosses MERCI a die, wo sech da sozsäge analog jede Tag ysetze! U was o no nöi isch i däm Jahr 2020: D Granium stöh geng no dusse – auso 2019 ds erschte Jahr Wiehnachte mit Granium u Wiehnachtsstärn – eifach wyterfahre!?