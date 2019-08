Dumpfbacken im Kinderzimmer

Begleitet wurden diese Worte von Krawallschlagersound, und bald wurde klar, dass es im Text nicht primär darum ging, den Vor­namen der Rennfahrer-Mama zu eruieren. Da hiess es: «Heute Abend gehen wir wieder in die Disco / Wochenende voll normal / Wenn keine Kohle, ab ins Dispo / Doch das ist uns scheissegal / Denn wenn der DJ wieder gar nicht geht / Oh oh eho / Und wieder mal die Mukke leise dreht / Oh oh eho / Dann hab ich für ihn eine Frage parat / Oh oh eho / Und hoff, dass er sie auch beantworten mag.»

«Ich fahr im Bentley, du bist so sexy /Und wenn du willst, dann fahren wir Jetski.»

Sodann ging es direkt auf den im Bierzeltchor gegrölten Refrain zu: «Wie heisst die Mutter von Niki Lauda? Mama Laudaaa, Mama Laudaaa!» Und natürlich wurde bei jedem Mal die Lautstärke fröhlich weiter aufgedreht. Almklausi und Specktakel nennen sich die Urheber dieses Ballermann-Hits, und ihr beschwipstes Wortspielchen scheint gar nicht einmal so un­charmant. Jedenfalls, wenn man es mit dem vergleicht, was neulich beim Kind aus den Lautsprechern kam.

In Deutschland gibt es ja die «Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien». Auf Antrag werden dort Songs, Filme oder Computerspiele daraufhin untersucht, ob sie Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung gefährden. Gemeint sind «unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien». Allenfalls werden diese dann indiziert – und der Verkauf an Kinder und Jugendliche wird eingeschränkt.