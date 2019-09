Du chasch no reloaded

Du chasch no i jedem Gspröch über Mobilität betone, dass du also sicher nüm flügsch, scho gar nöd innerhalb vo Europa. Du chasch no finde Europa göchi eh unter, und das isch rein kausal und ganz mechanisch irgendwie de Fall, wenn d Welt unter gaht und du hettsch denn Recht gha, aber d Welt gaht unter. Du chasch no uf Heilpädagogik umsattle und der d Umschuelig vo dine Eltere, wo alles falsch hend gmacht, la zahle. Du chasch au no vo de Postfinance zu de Bank Cler wechsle oder all diin Schotter in Crypto investiere, du chasch d Polkappe mit Serverfarme oder mit dim energietechnisch veraltete Haarföhn abschmelze.

Du chasch am Wahlsunntig no di glebti Demokratie lebe und dir säge, weme scho cha, denn mueme au, denn lebt me au, denn gstaltet me s Lebe, wil s Lebe isch es Gschänk und vilicht chasch du dir denn de Wäg zu Gott vorstelle oder de Wäg zum Staat, aber d Welt gaht unter. Du chasch no versueche mit dinere Ex ufe noii Ebeni vo Verständnis z cho, eigetlich chönntet ihr das, und vo dere Ebeni uus chönntet ihr denn abe luege uf die Ebeni, wo Postfinance grad Xichtserkennig bim E-Finance-Login iifüehrt. Oder ihr chönntet euch uf dere noie Ebeni id Haar kriege drüber, öb mer mit eme Hashtag d Welt chan rette, und euch einig sii drüber, dass d Vor- gängergeneration spötestens ab dem Moment, wo sie euch id Welt gsetzt het, verseit hett. Aber d Welt gaht unter.

S Lebe gaht grad wiiter. Aber d Welt gaht unter.

Du chasch au mal wieder zum Check-up bi dinere Gynäkologin gah und du chasch der i de Sicherheit vo ihrne pastellfarbige Rüümlichkeite en Kinderwunsch iigestah, du chasch sägä, es isch was mit Hormon, du chasch sägä, es isch was mitem Alter, du chasch au sägä, entfernet Sie mir jetzt umgehend und ohni wiiteri Frage mini Eierstöck und id Unterbindigsguerilla, in Eichhörnli- und Spatze-Aktivismus oder in neue E-Bus vo Bernmobil iistiige. Aber d Welt gaht unter. Du chasch finde, so viel Verzicht mues aber würklich nöd sii, du gönnsch dine imperialistisch vorbelastete Füess es paar vegani Winterschue und e Pediküre. Du chasch öppis is Brocki bringe und öppis im Brocki hole, din Zivildienst im Alters-, im Blinde- oder Tierheim mache. Du chasch dini Erkenntnis über ei Struktur und ihri Machtverhältnis uf die nöchst Struktur überträge, und du chasch das inere Powerpoint-Präsentation unter em Punkt «Transfer von Strategie» erwähne. Du chasch e Faszination für Qualleschwärm und Deepfakes entwickle, du chasch alles, wo nöd uf de erst Blick gege s Establishment aarennt, als Banalität abtue und vilicht ebe doch no dis PhD mache. Du chönntsch dini Dissertation über de Vergliich vo de prozentuale Verteilig vo Modalverbe mache, öb sie statistisch xee fair ide Erste, Zweite und Dritte Welt vorchömet oder öb je nach Welt mer meh «cha» und «will» oder meh «mues» oder «söll». Du chasch dir über es paar ganz grundsätzlichi Grundsätz klarwerde. Chasch dir säge, das sind mini Prinzipie und die lahni mer uf mis verängstigte Mäuseherz tätowiere, jetzt gaht s Lebe denn grad wiiter, voller Sinn und Zweck und Mitspracherecht. Aber d Welt gaht unter.