«Dr Schpitteler, verschtöhter?»

Ein Autor inspiziert das Werk eines längst verstorbenen Kollegen, der zu Lebzeiten eine Berühmtheit war. Sein Name: Carl Spitteler (1845–1924). Von einer «Werkdurchsuchung» ist gar die Rede. Das Vokabular lässt an einen Delinquenten denken, zumindest an eine dubiose Figur. Der Berner Autor Beat Sterchi («Blösch»), der die Inspektion im Auftrag des Schweizerischen Literaturarchivs durchführt und seine Funde heute in der kommentierten Lesung «Dr Spitteler, verschtöhter?» präsentiert, meint dazu lakonisch: «Eine Werkdurchsuchung ergibt sich, wenn man nicht weiss, was man sucht.»