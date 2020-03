Zunicken? Oder anlächeln?

Der Soziologe Peter-Ulrich Merz-Benz glaubt, dass die Empfehlungen des Bundes gravierendere Folgen haben könnten, als man auf den ersten Blick annimmt. «Wir haben es mit einer Art von Krisenexperiment zu tun, in dessen Rahmen Selbstverständlichkeiten des Alltagslebens aufgehoben werden.»

Wenn so etwas passiere, zeige sich auf einmal, wie viel soziale Vermittlung etwa in Grussformen stecke und wie wichtig diese für den sozialen Zusammenhalt seien – weit mehr, als an den Bewegungen selbst absehbar ist, sei es das Händeschütteln, das Schulterklopfen oder das Verküssen.

US-Vizepräsident Mike Pence, zuständig für das Dossier Coronavirus in den USA, macht den Ellbogengruss in Tacoma, Washington. Foto: Reuters

Für all das gelte es eine andere Ausdrucksform zu finden. Auch der Ellbogengruss sei als Ersatz allein schon deshalb wenig tauglich, wenn die Menschen mit den empfohlenen zwei Meter Abstand interagieren würden, sagt Merz-Benz. «Man wird sich künftig wohl eher auf eine bestimmte Art anschauen oder anlächeln – oder eben nicht.»

Lassen sich junge Schweizer und Schweizerinnen überhaupt vorschreiben, wie sie sich in der Öffentlichkeit verhalten sollen? Merz-Benz vermutet, dass sich die junge Generation im gewohnheitsmässigen Handeln lieber nicht allzu sehr stören lassen will. «Man erhält den Eindruck, dass sie einen Teil ihres Selbst verlieren, wenn sie gewisse Veranstaltungen nicht mehr besuchen können.»

«Wer den ganzen Tag am PC sitzt, dessen Welt ist sowieso schon sozial distanziert.»Soziologe Peter-Ulrich Merz-Benz

Hier sieht der Soziologe auch die Gefahr des «social distancing». Bestimmte Formen des sozialen Geschehens würden auf einmal ausgesetzt, zum Beispiel könne sich eine bestimmte Szene nicht mehr in einem Restaurant treffen, wodurch die Besucher in ihrer sozialen Identität eingeschränkt würden. Wenn die Fasnacht nicht stattfindet, bedeute das für den geborenen Fasnächtler nichts Geringeres, als dass ein Teil seiner Person nicht stattfinden könne.

Ist Distanznahme und Isolation überhaupt eine Herausforderung in einer Gesellschaft, in der es Entwicklungen gibt wie das «cocooning», also das Sich-Einlullen im Wohnzimmer oder das Abhängen mit «Netflix & chill»? «Wer den ganzen Tag am PC sitzt, dessen Welt ist sowieso schon sozial distanziert», sagt Peter-Ulrich Merz-Benz. «Man kann sich heute als Person realisieren, indem man im Netz präsent ist.»

Historiker Philipp Sarasin verweist auf den logistischen Kraftakt, mit dem die abgeschottete Millionenstadt Wuhan in China derzeit ernährt werde: «Alles Home Delivery, das kennen wir bei uns ja auch schon gut.»